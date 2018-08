USA, rinviata la parata militare annunciata da Donald Trump

Rimandata la parata militare per il "Veterans Day" che il presidente americano Trump aveva voluto si svolgesse per Novembre 2018 a Washington. Lo ha reso noto Il dipartimento della Difesa americano.

Alcune fonti poi raccolte dai media americani hanno indicato in 92 milioni di dollari, tre volte cioè le stime originarie della Casa Bianca, i costi necessari per l'impresa. Ecco dunque spiegate le ragioni della rinuncia. (Soltanto 50 milioni di dollari sarebbero stati necessari per i soli aerei, l'equipaggiamento, il personale e il supporto per la parata tutta).

Il presidente Trump era stato ispirato dalla parata per il giorno della Festa della Presa della bastiglia in Francia a cui aveva assistito.

Il colonnello Rob Manning, un portavoce del Pentagono, ha riferito che le autorità militari e la Casa Bianca "hanno concordato di esplorare l'opportunità per il 2019".