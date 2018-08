Italia, CNR: "Nessun rischio di sisma devastante"

L’Italia torna a tremare. Nuova forte scossa di terremoto giovedì sera in Molise e in Abruzzo. Il sisma è stato avvertito, seppure con intensità minore, anche in alcune zone del Lazio e e della Campania. La scossa di magnitudo 5.1, con come epicentro in provincia di Campobasso, non ha provocato danni ingenti nè feriti. Ma solo tanta paura e l’ansia che si possa di nuovo verificare qualcosa di devastante come i terremoti dell’Aquila, dell’Emilia Romagna, di Amatrice.

Una possibilità piuttosta remota, queste scosse rientrano nella normale attività sismica dell’area, come ci conferma anche il Professore Paolo Messina, Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR.

“Queste scosse di terremoto rientrano negli eventi naturali in zone che sono sismicamente attive; sappiamo che quella zona del Molise è attiva, si possono verificare terremoti naturali che avvengono in zone che sono sismicamente attive. Quindi si possono attendere terremoti anche di una certa magnitudo come quello di ieri.”

La domanda ora è ci si deve aspettare un terremoto di dimensioni più devastanti come quelli dell’Aquila, dell’Emilia Romagna, o di Amatrice. Secondo il Professore Rossi è una possibilità remota.