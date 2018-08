Imran Khan nuovo premier del Pakistan

Da George Weah, indimenticato attaccante del Milan e attuale presidente della Liberia, a Mohamed Salah, stella egiziana del Liverpool che ha preso, senza essersi candidato, un milione di voti alle scorse presidenziali, fino all'ex stella del cricket Imran Khan, diventato nuovo primo ministro del Pakistan, le vecchie e nuove glorie dello sport colpiscono l'immaginario dei tifosi/elettori e a volte fanno il colpaccio. Anche in Italia Gianni RIvera è stato per anni deputato, anche con ruoli di governo. Khan però, diventa primo ministro di una potenza nucleare. All'estero è visto come un personaggio da operetta, uno sciupafemmine da tabloid. In patria però Khan si è ritagliato un profilo più conservatore. Il suo piano è quello di incrementare lo stato sociale dentro la tradizione islamica con un esecutivo di coalizione.