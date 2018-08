He, l'artista cinese che fa "vivere" la Monna Lisa

Con una paletta di colori e i giusti pennelli puo' assumere le sembianze di chiunque, calciatori celebri o personaggi di famose opere d'arte. He Yuhong non ha poteri magici, ma conosce i segreti della fine arte del trucco grazie ai quali è diventata una seguitissima vlogger - un milione di followes - sulla piattaforma cinese Tik Tok.

Per trasformarsi ne La gioconda, o La ragazza con l'orecchino di Perla sono necessarie ore e ore di studio e di lavoro: si procede per stratificazioni di fondotinta e colori, per ricreare i chiaro scuri del viso e permettere alle opere, letteralmente, di prendere vita.

27 anni, originaria di Chonqing, nel sud ovest del Paese, He ha fatto molta gavetta tra matrimoni e spot pubblicitari. Oggi è una vlogger a tempo pieno, è finanziata da molti sponsor e i suoi video fanno in media 800 mila visualizzazioni, con punte che arrivano ai due milioni come nel caso della Monna Lisa.