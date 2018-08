Accordo Berlino-Atene sul respingimento dei migranti alla frontiera

Accordo trovato tra Berlino e Atene sul respingimento dei migranti già registrati in Grecia. Lo ha affermato la portavoce del ministero dell'Interno tedesco, Eleonore Petermann precisando come, al momento, per perfezionare l'intesa, manchi solo una firma. In base all'accordo, la Germania avrà 48 ore di tempo per respingere alla frontiera con l'Austria migranti che siano già stati registrati in Grecia.