Turchia: il governo rassicura gli investitori

In una conference call con ben 3000 investitori preoccupati, il ministro delle Finanze turco, Berat Albayrak ha usato parole molto rassicuranti circa il futuro della lira, alle prese con una crisi senza precedenti. "La Turchia uscirà ancora piu' forte da questa crisi - ha detto - le nostre banche sono solide". E a giudicare dall'andamento degli scambi, le sue parole sono servite a far riprendere fiato alla valuta di Ankara che sta lentamente recuperando terreno sul dollaro, dopo il record negativo di venerdi scorso.

Il ministro, nonchè genero del presidente Erdogan ha minimizzato sulla decisione di Washington di raddoppiare i dazi sui metalli importati dalla Turchia perchè - ha spiegato - "ci troviamo nelle stesse condizioni di Paesi come Germania, Russia e Cina", mentre ha garantito che il governo di Ankara non adotterà alcuna misura di limitazione del movimento di capitali in sostegno della moneta turca.