Nicaragua: anche i contadini contro Ortega

A macchia d'olio, così si stanno propagando le proteste in Nicaragua contro il governo. Non solo la capitale Managua, anche Leon e Granada scendono in strada per chiedere non solo le dimissioni di Ortega, ma soprattutto la liberazione dei prigionieri politici. Perché il vero problema delle persone arrestate è l'incriminazione. Non è solo resistenza a pubblico ufficiale o protesta non autorizzata, ma terrorismo, banda armata o golpismo. Accuse che permettono una procedura d'urgenza nei confronti di chi viene arrestato. Ad esempio quella di vedere il proprio avvocato solo molte ore dopo l'arresto e a volte essere processato per direttissima senza che la difesa abbia avuto il tempo di preparare l'istruttoria.