Il ritorno delle tartarughe verdi

Le piccole tartarughe verdi sono tornate.

Dopo essere state per anni preda dei cacciatori e portate sull'orlo dell'estinzione nella prima metà del secolo scorso, le tartarughe verdi del Mediterraneo stanno tornando in auge grazie agli sforzi pioneristici di alcuni conservazionisti.

L'anno scorso la popolazione era cresciuta fino a raggiungere circa 1.100 nidi. Un aumento incoraggiante per questi piccoli rettili, che depongono le uova in due soli paesi - Turchia e Cipro. Ci sono solo circa 1.500 femmine di tartarughe verdi che depongono uova in questi due paesi.