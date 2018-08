Dazi: nuovo giro di consultazioni Usa-Cina

La Cina riprende i negoziati con gli Usa nell’intento di risolvere il contenzioso commerciale in corso: Wang Shouwen, vice ministro del Commercio, guiderà questo mese una delegazione negli Stati Uniti per discutere «questioni di comune interesse». Altri dettagli sono ignoti. Il 23 agosto è la data per la entrata in vigore dei nuovi dazi reciproci all’import di beni per un controvalore di 16 miliardi di dollari, a completamento di un pacchetto complessivo di 50 miliardi.