Braccianti morti:identificate le vittime

(ANSA) - BARI, 9 AGO - Sono state tutte identificate le vittime dell'incidente stradale in cui lunedì scorso sono morti 12 braccianti agricoli stranieri in provincia di Foggia. Le prime sette vittime erano state identificate dai documenti, per le altre si è risaliti all'identità dalle impronte digitali. Sono tutti braccianti africani. I primi identificati lavoravano per un'azienda del Molise che è stata sottoposta a controlli, e ora gli inquirenti stanno verificando se anche le altre vittime lavorassero per la stessa impresa. Il giorno dell'incidente i braccianti viaggiavano nel retro di un furgone che ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con un tir: nell'impatto è morto anche il conducente del furgone, un cittadino marocchino, mentre due braccianti sono rimasti feriti. La Procura di Foggia ha aperto due inchieste: sulla dinamica dell'incidente, per cui è indagato l'autista del tir, per il quale sembra si possano escludere responsabilità. Mentre nella seconda inchiesta, sul caporalato, non ci sono indagati.