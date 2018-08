Maltempo:allerta temporali su Nord Ovest

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Rovesci e temporali sono in arrivo su Piemonte e Lombardia; fenomeni che si estenderanno domani anche ad altre regioni del Nord ovest. Sulla base di queste previsioni il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni su Piemonte e Lombardia, attese dal pomeriggio di oggi, saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, e forti raffiche di vento. Per domani allerta gialla su parte di Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Molise e sull'Umbria.

