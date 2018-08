Incidenti stradali: 3 morti in Puglia

(ANSA) - FOGGIA, 4 AGO - Tre persone sono morte ed altre - il numero non è ancora accertato - sono rimaste ferite nello scontro tra un furgone chiuso con a bordo otto extracomunitari che avevano finito di lavorare nei campi ed un tir carico di pomodori. L'impatto è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. Le vittime - a quanto si è saputo - sono tre extracomunitari impegnati nella raccolta di pomodori. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari del 118.

