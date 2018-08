Imbarcazione affonda, quattro in salvo

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 4 AGO - Quattro persone, tra cui una bambina, sono state soccorse nell'ambito di un'operazione condotta dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto a cinque miglia al largo dalla litorale di Lido di Fermo dopo che l'imbarcazione su cui erano a bordo è affondata. La motovedetta Cp843 della Guardia costiera di San Benedetto del Tronto ha trasportato i quattro naufraghi a Porto San Giorgio dove sono state approntate loro le prime cure: tutti i diportisti sono in buone condizioni di salute. Dopo la segnalazione al Commissariato di Polizia di Fermo, sul posto sono intervenuti mezzi della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, dell'Ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche e dell'ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio. Allertato anche il Nucleo areo della Guardia Costiera che ha inviato l'aereo Atr42 'Manta 10-02'.

