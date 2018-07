Podio emiratino al Toscana Endurance2018

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La terza edizione dell'H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival 2018 si è conclusa con un tris di vittorie sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Dalla 81 alla 120 kilometri senior e quella under 21, le promesse dell'endurance emiratino - tutti atleti 20enni - hanno conquistato il podio davanti al loro primo tifoso: Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, protagonista dell'endurance con 3 ori mondiali. La manifestazione - che ha ospitato anche i Fei Meydan European Endurance Championship for young rider and juniors - ideata dal campione del mondo di endurance 2005 Gianluca Laliscia, ha regalato un'emozione in più al vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti noto per la sua smisurata passione per i cavalli e "Deus ex machina" dell'evento. Il Toscana Endurance Lifestyle 2018 ha archiviato la sua 4° edizione con 400 cavalli e 36 nazioni partecipanti. Numeri che guardano già al 2019, con i Mondiali giovanili e giovani cavalli.