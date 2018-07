Incendio in stazione Fs paese Calabria

(ANSA) - SANT'ANDREA DELLO JONIO (CATANZARO), 24 LUG - Un incendio si é sviluppato a Sant'Andrea dello Jonio, presumibilmente per cause accidentali, nello stabile che ospita la stazione ferroviaria. Numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco da parte degli abitanti della zona. Sul posto sono intervenute dieci unità dei vigili di Soverato e Chiaravalle Centrale, con tre automezzi. A subire i maggiori danni è stato il tetto in legno e tegole dello stabile, distrutto e parzialmente crollato. Nessuno é rimasto ferito. L'edificio é di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ma da tempo non ospita più personale dell'azienda. Un'abitazione al primo piano dello stabile, occupata da due persone, marito e moglie, è stata evacuata in via precauzionale. L'edificio, secondo quanto si é appreso, era interessato da alcuni mesi da lavori di ristrutturazione.