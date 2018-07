Dia, mafie straniere puntano su migranti

(ANSA) – ROMA, 18 LUG -Per le organizzazioni criminali stranierein Italia “il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contutta la sua scia di reati ‘satellite’, per le proporzioniraggiunte, e grazie ad uno scacchiere geo-politico in continuaevoluzione, è oggi uno dei principali e più remunerativibusiness criminali, che troppe volte si coniuga tragicamente conla morte in mare di migranti, anche di tenera età”. Così ilrapporto semestrale della Dia. Nel rapporto, inoltre, vienesottolineato come “Nella Capitale, tra i gruppi criminali, sievidenziano sempre di più organizzazioni assimilabili al modusoperandi di associazioni mafiose, come quelle in Sicilia,Calabria e Campania”. Nel rapporto semestrale poi si considerache “Dopo la morte di Totò Riina, Cosa Nostra attraversa una“fase di transizione e di rimodulazione, contraddistinta dalrischio di forti tensioni che potrebbero sfociare in atti diforza, con pericolose ripercussioni sull’intera organizzazionemafiosa”.