Calcio: libro celebra Emiliano Mondonico

(ANSA) – TORINO, 19 GIU – Un uomo “dal cuore grande come unostadio”, tutto famiglia, pane e salame. Semplice, eppure maiscontato, nella vita come sul campo da calcio, da giocatoreprima e da allenatore poi. La Stampa celebra Emiliano Mondonico,il tecnico che negli anni più recenti ha incarnato meglio lospirito granata, con ‘Tutto il Toro del Mondo’. Il libro (Priuli& Verlucca, pp. 160), in vendita con il quotidiano torinese, èscritto dal giornalista Beppe Gandolfo, che all’inizio deglianni Novanta seguì per l’ANSA la cavalcata del Toro di Mondonicoin coppa Uefa. In edicola da oggi, a 25 anni dall’ultimo trofeo vinto, laCoppa Italia, il libro racconta mezzo secolo di Mondonico ingranata. Dall’esordio da calciatore, quando nel 1968 venneacquistato per sostituire Gigi Meroni, allo scorso 29 marzo,giorno della sua morte. In mezzo aneddoti e storie di unpersonaggio tra i più amati dai tifosi granata, la sedia alcielo nella finale di Amsterdam simbolo di chi lotta controtutto e tutti.