(ANSA) – MOSCA, 16 GIU – “Sbagliare questo rigore mi famale”. E’ un Messi a cuore aperto quello che si presenta difronte ai media di tutto il mondo uscendo dallo spogliatoiodello stadio della Lokomotiv, dopo aver fallito il tiro daldischetto che avrebbe potuto dare la vittoria all’Argentinacontro l’Islanda. “Mi sento responsabile: questo Mondiale e’cominciato con partite dure per tutti – dice il 10 argentino -ma potevamo vincere. Ora dobbiamo crescere”.

