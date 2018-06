Mostra 120 anni Figc farà tappa a Matera

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Il 19 giugno, per la sesta tappa diavvicinamento al 19 gennaio 2019, data della cerimoniainaugurale di Matera Capitale europea della cultura 2019 enell’ambito dell’iniziativa ‘Sport stories: gol, canestri eschiacciate per Matera 2019’, la Fondazione Matera Basilicata2019, il Polo museale della Basilicata e la Federcalcio,inaugurano la mostra itinerante del Museo del calcio diCoverciano dedicata ai 120 anni della Figc. Il percorsoespositivo, organizzato in collaborazione con la Fondazionemuseo del calcio di Coverciano, raccoglie i trofei piùrappresentativi vinti dalla Nazionale e alcuni cimeli. Allapresentazione, che si svolgerà alle 18,30, nel Museoarcheologico nazionale ‘Ridola’ (taglio del nastro alle 19),porteranno il saluto della Figc il vicecommissario AlessandroCostacurta; il dg Michele Uva; il membro d’onore, AntonioMatarrese; il ct della Nazionale, Roberto Mancini; il ct dellaNazionale femminile, Milena Bertolini e Franco Selvaggi,campione del mondo in azzurro nel 1982.