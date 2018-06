Mayweather paperone dell'anno, 242 mln

(ANSA) – ROMA, 6 GIU – L’ex pugile Floyd Mayweather è stato losportivo più pagato al mondo nell’ultimo anno. Lo certifica laclassifica stilata da Forbes relativa agli incassi dei campioni,che risente degli effetti della supersfida-spettacolo tra ilpugile statunitense e il lottatore Conor McGregor. ‘Money’ haportato a casa una cifra in dollari pari a 242 milioni di euro,ben più del doppio delle altre due stelle sul podio, Leo MessiCristiano Ronaldo, che hanno incassato rispettivamente 94 e 91.7milioni. Poco sotto l’irlandese McGregor, con 84 milioni eun’altra stella del calcio, Neymar, con 76 milioni. Nella topcento, la parte del leone la fanno i giocatori della Nba, chesono ben 40, guidati da LeBron James, con 72,6 milioni. Perandare agli altri sport, al n.7 della classifica compare ilprimo tennista, Roger Federer, con 65 milioni. Fuori daimagnifici dieci, al numero 12, c‘è il campione del mondo diFormula 1, Lewis Hamilton (43,3), mentre il ferrarista SebastianVettel occupa la 18/a posizione (35,8).

