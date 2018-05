A Barella 3/a edizione 'Premio Cesarini'

(ANSA) – ROMA, 23 MAG – Nicolò Barella del Cagliari,marcatore della rete più in extremis in Serie A nel campionatoappena concluso, è il vincitore della 3/a edizione del ‘PremioRenato Cesarini’, dedicato al campione di origini marchigiane,simbolo del gol all’ultimo minuto e andato in scena al’Paradise’ di Monsano (Ancona). Numerosi i big del calciopresenti all’evento: tra gli altri, Giancarlo Antognoni, itecnici Leonardo Semplici, Giuseppe Iachini, Gianni De Biasi,oltre Sebino Nela, il ds dell’Atalanta, Gabriele Zamagna, LucaMarchegiani, il campione olimpico di scherma Stefano Cerioni. Aringraziare il mondo dello sport, il presidente Onorario delPremio, il Rettore dell’Università di Camerino, ClaudioPettinari. Tra i premiati, il dg della Lega di Serie B PaoloBedin, i giornalisti Xavier Jacobelli, Guido D’Ubaldo, SimonaRolandi, Sandro Sabatini, Max Nebuloni, Piercarlo Presutti,Matteo Marani e Giancarlo Trapanese. Durante la serata, anchel’asta benefica volta a sostenere le aree marchigiane colpitedal sisma.