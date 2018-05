Associazioni donne a Papa, serve dialogo

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 22 MAG – Una lettera a PapaFrancesco per chiedere “un dialogo più aperto tra le donne e lagerarchia cattolica”. A promuoverla sono due associazioniinternazioni di donne cattoliche, Catholic Women Speak e Voicesof Faith. Hanno scritto una lettera aperta al pontefice che èstata firmata, secondo quanto riferiscono, da quasi 500 donne intutto il mondo. La lettera cita lo statuto del Dicastero per ilaici. “Pur esprimendo apprezzamento per il tono pastorale delloStatuto, in particolare per quanto riguarda alcune dellequestioni più associate alle donne, come la procreazione, lagravidanza e l’aborto, la lettera esprime preoccupazionesull’uso del termine ‘genio’ femminile”. Si sottolinea anche chequalità come “specificità, reciprocità, complementarità e paridignità”, alle quali si fa riferimento nello Statuto, “non sonostate ancora sviluppate e interpretate in modo da accogliere lerealtà vissute delle donne”. Di qui la richiesta di un dialogopiù aperto e di una maggiore collaborazione.