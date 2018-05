Special Olympics: 34a edizione in Italia

(ANSA) – FIRENZE, 14 MAG – Sarà il più grande evento SpecialOlympics mai tenuto in Italia quello in programma il prossimogiugno a Montecatini Terme e altri centri della Toscana per la34/a edizione dei Giochi nazionali estivi per atleti condisabilità intellettive. Anche quest’anno a sostenerel’iniziativa ci sarà Coca-Cola, sponsor globale dellamanifestazione da 50 anni, da quando si disputarono i primiSpecial Olympics Games. E’ previsto non solo un contributofinanziario della The Coca-Cola Foundatione, ma anche ilsostegno attraverso il volontariato aziendale con 60 dipendenti.