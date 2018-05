Maltempo:allerta per temporali in arrivo

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Proseguono gli effetti dellaperturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest: nelleprossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e aparte del centro Italia dove porterà fenomeni temporaleschi, piùfrequenti e intensi su Lombardia, Veneto e Toscana. LaProtezione Civile ha emesso un avviso di condizionimeteorologiche avverse, che integra ed estende quello di ieri.Si prevedono dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse adiffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, suLombardia, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati darovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, localigrandinate e forti raffiche di vento. Per domani, lunedì 14maggio, allerta gialla su Valle d’Aosta e su gran parte delPiemonte, su Lombardia e Veneto, settori occidentali dellaToscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, nonché sui settorioccidentali di Calabria e Basilicata e sui settori tirrenico enord-orientale della Sicilia.

