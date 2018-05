Ancora sassi contro treni,preso un merci

(ANSA) – MILANO, 13 MAG – Ancora un lancio di sassi contro untreno in Lombardia, dopo i vari episodi di questo genere che sisono verificati negli ultimi mesi, in particolare fra lestazioni di Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni. In questocaso la sassaiola ha sfondato i vetri della motrice di un trenomerci della Deutsche Bahn Italia all’altezza di Sesto. Il fattoè stato denunciato dai macchinisti del convoglio, che sarebberoriusciti a fotografare l’autore, e la Polfer sta indagando perarrivare ai responsabili. Ieri nella stessa zona è stato soppresso il treno 10901 chesarebbe dovuto partire da Greco Pirelli per Brescia perchécolpito da pietre lanciate dalla massicciata, mentre ilpersonale stava facendo le prove propedeutiche alla partenza.