Tavecchio, Conte il mio dopo Ventura

(ANSA) – MILANO, 7 MAG – “Chi era il mio nome dopo Ventura?Conte. Avrei fatto carte false con tutti gli sponsor del mondo eci arrivavo di sicuro”. Così l’ex n.1 Figc Carlo Tavecchio.“Senza Ventura l’Italia sarebbe al Mondiale? Le voglio fare unabattutaccia. Se io non avessi dato 28-30 milioni al Coni, mitenevo Conte – ha spiegato a Sportitalia -. Conte restava se noiavevamo la capacità economica di pagarlo. Però la Federazione hadato 30 milioni. O meglio, il Coni si è trattenuto più di 30milioni dei contributi che dava alle federazioni passando da 80milioni a 36-37 quando c’ero io. Quindi ce ne passano di soldi.Potevo pagare Conte, Pelè. Con Conte non saremmo mai rimasti acasa”. Parlando del post Ventura, Tavecchio ha raccontato cheavrebbe “bussato ovunque e c’erano gli sponsor per riportareConte a casa. Mancini? Tutti sanno la mia fede sportiva, quindicome posso parlare di una persona che ha dato dei grandirisultati all’Inter. La questione è che io non conosco la suasituazione dal punto di vista tecnico”.