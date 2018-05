Milan: Li, il massimo in finale C.Italia

(ANSA) – MILANO, 06 MAG – E’ stata una domenica di fullimmersion nel mondo Milan per Li Yonghong. Il presidenterossonero in mattinata ha incontrato a Milanello la squadra,anche per caricarla in vista della finale di coppa Italia controla Juventus. “Ogni volta che vengo a Milano e ho la fortuna diincontrarvi il cuore mi batte forte, sono molto contento.Innanzitutto – ha proseguito parlando al fianco del dsMassimiliano Mirabelli e dello staff tecnico – vi faccio icomplimenti perché avete ottenuto un ottimo risultato nellapartita di ieri. Ora c‘è la finale di mercoledì: mi aspetto chediate il massimo e si possa vincere. Ho grandi aspettative”. Poi, assieme a Mirabelli, Li si è trasferito allo stadio diSlobiate Arno, in provincia di Varese, per assistere allapartita della Primavera contro la Fiorentina. Infine, nelpomeriggio, è stato al centro sportivo milanese Vismara, ilquartier generale delle giovanili del club, per assistere aiplayoff dell’Under 15 rossonera, che ha battuto 3-2 il Cesena.