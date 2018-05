Ancora piogge e temporali da Nord a Sud

(ANSA) – ROMA, 6 MAG – Una nuova perturbazione arriveràsull’Italia nelle prossime ore portando temporali in particolaresu Lombardia e Piemonte. Lo indica un’allerta meteo dellaProtezione civile. L’avviso prevede dalla serata di oggi, precipitazioni sparse,a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte e sullaLombardia. Previsti rovesci di forte intensità, frequenteattività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologicosu gran parte dei territori di Piemonte, Lombardia e Toscana,sull’Umbria, sui bacini di Aniene, Liri, Medio Tevere esull’Appennino di Rieti nel Lazio, sull’Abruzzo, su gran partedel Molise e della Basilicata, sull’area centrale Bradanica, sulBasso Ofanto e sul sub-Appennino Dauno in Puglia, su tutto ilterritorio della Sardegna.