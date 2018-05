42 anni fa il Friuli distrutto dal sisma

(ANSA) – ROMA, 6 MAG – La sera del 6 maggio 1976 in Friuli laterra tremò e in pochi secondi un mondo intero, una cultura, unacomunità crollarono. Soltanto l’alba successiva si comprese ladimensione del terremoto e che dovunque erano crollate case,dovunque c’erano morti. Subito cominciò la solidarietà con centinaia di giovanifriulani che raggiunsero i luoghi colpiti dal sisma e squadrecoordinate dai sindaci, dai Vigili del fuoco e dagli alpinidella Julia. Nei paesi più colpiti dalle scosse furono salvatevite umane, grazie al lavoro – a mani nude – di tantissimivolontari. Il giorno dopo lo Stato arrivò con GiuseppeZamberletti subito nominato commissario straordinario dalpresidente del Consiglio Aldo Moro. Sul campo rimasero quasimille morti e un terzo della regione Friuli Venezia Giuliadevastato. Ma da quella devastazione nacque un modello diricostruzione.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.