Papa:Chiesa si liberi da potere e denaro

(ANSA) – ROMA, 5 MAG – “Per andare bisogna essere leggeri. Perannunciare bisogna rinunciare. Solo una Chiesa che rinuncia almondo annuncia bene il Signore. Solo una Chiesa svincolata dapotere e denaro, libera da trionfalismi e clericalismitestimonia in modo credibile che Cristo libera l’uomo”. Lo hadetto oggi papa Francesco nell’incontro col CamminoNeocatecumenale sulla spianata di Tor Vergata, alla periferia diRoma. “E chi, per suo amore, impara a rinunciare alle cose chepassano, abbraccia questo grande tesoro: la libertà. Non restapiù imbrigliato nei propri attaccamenti, che sempre reclamanoqualcosa di più ma non danno mai la pace”. Quello del Papa a Tor Vergata è stato un vero bagno di folla,tra decine di migliaia di pellegrini giunti da tutto il mondo.Francesco ha ringraziato il Cammino Neocatecumenale, “grandedono di Dio per la Chiesa del nostro tempo”, e il suo iniziatoreKiko Arguello. e ha inviato 34 nuove ‘missio ad gentes’ cheporteranno il Vangelo nelle varie parti del mondo.