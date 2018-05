Mondiali: Infantino,Russia pronta al 99%

(ANSA) – MOSCA, 3 MAG – La Russia è “assolutamente pronta” aospitare i Mondiali di calcio che si giocheranno dal 14 giugnoal 15 luglio in 12 stadi: lo ha detto il presidente della FifaGianni Infantino incontrando il leader del Cremlino VladimirPutin a Sochi, una delle 11 città russe che ospiteranno partitedel torneo.“La Russia è assolutamente pronta a ospitare il mondo, acelebrare un’estate di feste qui, in questo bellissimo paese”,ha affermato Infantino precisando poi che la Russia è pronta “al99% perché ancora c‘è del lavoro che deve essere fatto”.

