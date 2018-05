Garante:in carcere stupri non denunciati

(ANSA) – MILANO, 03 MAG – “Nelle carceri, dove esiste unacondizione di sovraffollamento con la Lombardia che vanta iltriste primato nazionale del 134,2%, si verificano spesso casidi stupro nei confronti di giovani detenuti che, per paura o pervergogna, non denunciano quasi mai”. Lo ha sottolineato ilDifensore regionale Carlo Lio, che esercita anche le funzioni digarante dei detenuti, aprendo un convegno a Milano. “Spesso icasi non vengono denunciati anche perché esiste una omertà checoinvolge tutti: guardie carcerarie e carcerati stessi, oltrealle strutture mediche”, ha osservato Lio. “Molto alto – haaggiunto – è anche il rischio di diffusione di malattieinfettive come l’Hiv, per cui dobbiamo porre l’attenzione sullanecessità di distribuire preservativi nelle carceri”. Secondo il difensore, “ancora più prioritario è assicurare lapossibilità che i detenuti possano avere rapporti sessualicostanti con i propri partner, facilitando così il mantenimentodel legame all’interno del nucleo familiare”.