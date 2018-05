Morti 2 scialpinisti su Alpi bellunesi

(ANSA) – BELLUNO, 1 MAG – Due giovani scialpinisti hanno persola vita sull’Antelao, nelle alpi bellunesi. Appartenevanoentrambi al Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Si chiamavanoEnrico Frescura, 30 anni, del Soccorso alpino di Pieve diCadore, e Alessandro Marengon, 28, del Soccorso alpino delCentro Cadore, tutti e due di Domegge di Cadore. I due amicistavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quandosono scivolati entrambi, fermandosi alcune centinaia di metrisullo sbocco sottostante. A dare l’allarme, alle 8.30 circa,altri tre alpinisti che stavano risalendo il canale. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto il luogodell’incidente. I due corpi sono stati recuperati con ilverricello e poi trasportati in auto a Pieve di Cadore. Sulposto anche il Soccorso alpino di Pieve di Cadore. “Il Soccorsoalpino e speleologico Veneto – si legge in una nota – piange isuoi ragazzi e si stringe alle loro famiglie”.

