A Urbino gara per sventare omicidio Duca

(ANSA) – URBINO, 30 APR – Studiare i dipinti del PalazzoDucale alla ricerca di indizi per sventare una congiura ai dannidel Duca di Montefeltro sarà il modo originale ed emozionanteche coinvolgerà i partecipanti a “La Trama degli Sguardi”, unacompetizione organizzata dall’associazione ‘La Caccia alTeshorror’ di Urbino e dalla Galleria Nazionale delle Marche incollaborazione con l’Ars, Associazione Rievocazioni Storiche diUrbino, riservata a 10 squadre da 5 concorrenti ciascuna, chedovranno sventare un delitto nel Palazzo Ducale. Nellanarrazione della gara-spettacolo, personaggi infidi stannoinfatti tramando contro il Duca: compito degli investigatorisarà quello di impedire che venga assassinato… ma dovrannofarlo prima di cena.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.