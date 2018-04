Blitz anti-Montanelli a giardini Milano

(ANSA) – MILANO, 29 APR – Le Indecorose, un gruppo di persone diispirazione Lgbt che afferma di “credere nelle lotte deglisfruttati, degli emarginati, degli esclusi di questo mondo“hanno fatto un blitz nei Giardini di Porta Venezia a Milanodedicati al giornalista Indro Montanelli che definiscono “unfascista, un revisionista, un conservatore e un colonialista”.Le Indecorose, che hanno documentato l’azione con un video,hanno voluto dedicare il parco “alle vittime del colonialismo:di ieri e di oggi”. “Ci chiamiamo Le Indecorose – hanno spiegatoin un volantino – perché siamo fuori dalle logiche del ‘decoro’,parola diventata sinonimo di repressione anche attraverso idecreti Minniti e Minniti-Orlando”. Il writer Manu Invisible harealizzato un’opera, “violentasi”. L’opera, spray su tela incotone, fonde una figura di ragazza con il tipico cartello“vendesi”, in un intreccio di parole che restituisce un“violentasi”, in memoria delle violenze commesse dagli italianiin Eritrea, nel periodo in cui il giornalista era sottotenente.