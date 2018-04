Estrema destra porta profughi a confine

(ANSA) – TORINO, 28 APR – Nuova azione di GenerationIdentitaire, il movimento nato nel 2012 in Francia “percombattere la massiccia immigrazione e l’islamizzazionedell’Europa”, al confine tra italo-francese tra il Piemonte e laregione di Haute-Alpes. Nella notte tra giovedì e venerdì,annuncia il movimento su Facebook, una squadra di sorveglianzacittadina di defend Europe ha riportato alla frontiera quattroimmigrati clandestini consegnandoli alla polizia francese. “Contrariamente agli annunci del ministro degli interniGérard Collomb lo stato francese non controlla ancora il suoconfine, nella zona di Briançon”, è la denuncia di GenerationIdentitaire, che chiede “nuovi rinforzi di polizia e un pianod’azione efficace”. La scorsa settimana i militanti di estrema destra hannomanifestato contro il passaggio dei migranti al confine traItalia e Francia, al Colle della Scala, piantando nella neve unarete di plastica arancione per erigere un simbolico muro tral’Italia e la Francia.