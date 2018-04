Mondiali: Russia, torneo vale 1% del Pil

(ANSA) – MOSCA, 26 APR – Il Mondiale di calcio, che fra 50giorni prenderà il via in Russia, ha avuto un impatto“straordinario” sull’economia del Paese. Lo sostiene ilpresidente del Comitato organizzatore del torneo, AlexeiSorokin, commentando i dati del rapporto d’inchiestapreliminare. “Nel periodo fra il 2013 e il 2018 l’effetto’momentaneo’ complessivo sul Pil russo è stato pari a 867miliardi di rubli (ovvero 11,3 miliardi di euro), dunque circal’1% del prodotto interno lordo”, ha detto Sorokin. “Senza ilCampionato del mondo”, ha sottolineato Arkady Dvorkovich,vicepremier con delega all’economia, “non avremmo la crescitaeconomica che abbiamo registrato adesso: il contributo è davveroserio”. Dvorkovich ha sottolineato come siano stati fattiinvestimenti cruciali – aeroporti, strade, stadi, cliniche eimpianti sportivi – in 10 regioni del Paese. Questo ‘bonus’mondiale dipende per l’86% dagli investimenti strutturali mentreil 14% è dato dal turismo.