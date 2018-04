Moto: sesta pole Marquez in Gp Americhe

(ANSA) – ROMA, 21 APR – Sesta pole position di fila per lospagnolo Marc Marquez nel Gp delle Americhe di motociclismo,terza prova del mondiale classe MotoGp. Il campione del mondo incarica, con la sua Honda, ha fatto segnare il tempo di 2.03.658.Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha (+0.406),secondo, e terzo per Andrea Iannone (Suzuki, +0.551). In secondafila partiranno Johann Zarco (Yamaha), Valentino Rossi (Yamaha)e Jorge Lorenzo (Ducati). Ottavo tempo e terza fila per AndraDovizioso, e decimo per Danilo Petrucci (Ducati).