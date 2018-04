Pedofilia: 1 maggio decisione su Pell

(ANSA) – ROMA, 17 APR – Il verdetto dei giudici australianisul caso del cardinale George Pell, il ‘ministro’ dell’Economiavaticano tornato nel suo Paese nove mesi fa per difendersi daaccuse di pedofilia, che risalirebbero ai tempi in cui eravescovo nel Paese, sarà pronunciato il primo maggio. Lì igiudici decideranno se le testimonianze ascoltate sonosufficienti per cominciare il processo vero e proprio. Pell èaccusato da questi testimoni sia di avere coperto abusi sessualida parte di preti che appartenevano alla sua diocesi sia di avercommesso anche lui abusi. Si tratta di presunti fatti ‘storici’,risalenti a decenni fa, comunque respinti sempre comeassolutamente non veri dal cardinale, il più alto prelatocattolico al mondo coinvolto in un dossier di questo tipo. E’ terminata la fase istruttoria con la posizione delladifesa del cardinale secondo la quale Pell è stato preso di miranel tentativo di punire la Chiesa cattolica nel suo complesso.Sono stati ascoltati in queste settimane una cinquantina ditestimoni.