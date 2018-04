In Comune Bari nasce gruppo Lega

(ANSA) – BARI, 16 APR – Pochi giorni dopo la tappa di MatteoSalvini nel capoluogo pugliese, nasce anche nel Comune di Bariil gruppo della Lega: il consigliere comunale ex Forza Italia, enegli ultimi tempo approdato al gruppo misto, Fabio Romito, hadeciso infatti di aderire al Carroccio. L’annuncio è stato datooggi in conferenza stampa. Sono intervenuti, tra gli altri, ilsegretario della Lega in Puglia e consigliere regionale, AndreaCaroppo, e i parlamentari pugliesi Rossano Sasso, Annarita Tateoe Roberto Marti. Romito ha spiegato che tra gli obiettivi cisono “rimettere Bari al centro della politica di tutto ilMezzogiorno d’Italia per rivendicare più sicurezza e attenzioneper la classe media”. Quanto alla possibilità che nel 2019 possacandidarsi alla carica di sindaco, Romito spiega che “sedovessimo andare nella direzione delle primarie, io non mitirerò indietro”.