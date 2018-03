Kostabi dona quadro a Ospedali Riuniti

(ANSA) – ANCONA, 28 MAR – Un paziente assistito dai sanitarie da un parente, tutti raffigurati come manichini, nel’sottofondo’ i monumenti simbolo delle Marche sormontati da unangelo che spinge come una stella il logo degli Ospedali Riunitidi Ancona. Il quadro è stato donato all’azienda ospedalierouniversitaria dal pittore Mark Kostabi, artista internazionalele cui opere sono ospitate nei più importanti musei del mondo,tra cui il Metropolitan di New York e la Galleria d’Arte Modernadi Roma. Oggi il pittore ha visitato la struttura e consegnatola tela policroma 80×130 che raffigura anche il Palazzo Ducaledi Urbino, Piazza del Popolo di Ascoli Piceno e il Duomo diAncona. “Realizzarla – ha dichiarato l’artista – è stata per me unasfida. Non è facile ricreare l’atmosfera di un ospedale e di unaregione, è la prima volta che lo faccio”. Kostabi vorrebbe realizzare in estate, durante un concertodell’amico Tony Esposito alla Mole Vanvitelliana, un altroquadro per raccogliere fondi per l’Ospedale pediatrico Salesi