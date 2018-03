Lombardia, Lega: Gori ammetta sconfitta

(ANSA) – MILANO, 5 MAR – “Mi sembra un buon risultato. Grazieai lombardi che hanno partecipato al voto in maniera cosìmassiccia e hanno fatto questa scelta”: così il candidato delcentrodestra, Attilio Fontana, ha commentato con le agenzie distampa in via Bellerio gli exit poll che lo danno in vantaggioin Lombardia. “Si prospetta una vittoria storica della Lega – haaggiunto al suo fianco il segretario lombardo Paolo Grimoldi -in particolare in Lombardia. Gori non pervenuto, aspettiamo lasua telefonata per riconoscere la sconfitta”.