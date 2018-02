Neve in Alto Mugello

(ANSA) – FIRENZE, 22 FEB – Nevica sui passi appenninici efino a quote di fondovalle in Alto Mugello (Firenze), localmenteanche di forte intensità, in particolare sui versantiemiliano-romagnoli. Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio icomuni interessati dalle precipitazioni nevose. Lo rende noto laprotezione civile della Città metropolitana di Firenze cheraccomanda massima prudenza alla guida. Nelle prossime ore, sispiega inoltre, “non si prevedono variazioni per quanto riguardaprecipitazioni e temperature”. Proprio per la neve ieri laprotezione civile toscana ha diramato un’allerta codicearancione fino alla mezzanotte di oggi. Situazione regolare al momento sull’A1.