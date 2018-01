Odissea sui treni francesi, un italiano racconta

Tutto il mondo è paese. In Francia sciopero dei treni poco prima di Natale e adesso tutta una serie di disagi tra guasti ai treni ed alle stazioni che ha messo in ginocchio i trasporti su rotaia transalpini e costretto il ministro dei trasporti Elisabeth Borne a chiedere alla SNCF, la società ferroviaria francese, di condurre un'indagine in merito e proporre misure correttive. Disagi anche al confine con l'Italia. Passeggeri arrabbiati e storie di trasbordi su altro treno e rimborsi mancati. Come è accaduto a Stefano, un insegnante di italiano residente a Lione che ha vissuto una sorta di odissea.

La testimonianza di Stefano Corno nel video