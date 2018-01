Manchester City è club ricco del mondo

(ANSA) – ROMA, 4 GEN – Come sempre all’inizio dell’anno, arrivail ‘Soccerex Football Finance 100’. E’ la classifica dei centoclub calcistici più ricchi al mondo, curati dalla Soccerex,organizzazione britannica che dal 1995 fa i conti in tasca almondo del pallone. Per formare la graduatoria tiene conto divari criteri, e non solo dei fatturati. Qui l’indice reale siottiene sulla base di cinque fattori: valore del parcogiocatori; patrimonio immobiliare; patrimonio mobiliare, come idepositi bancari; potenziale di investimento dei proprietari,ovvero il patrimonio del proprietario del club; debito netto.Fra le società italiane soltanto la Juventus entra in top 10,con l’ottavo posto tra Manchester United e Chelsea. Cinque lealtre rappresentanti della Serie A tra le prime 100: il Napoli26/o, l’Inter 30/a, il Milan 34/a, la Roma 51/a, la Lazio 62/a.Fra le prime 25 cinque non sono europee: un club è cinese(Evergrande Guangzhou) e quattro vengono dalla Mlsnord-americana (LA, Seattle e le 2 di New York). Solo 13/o ilBarcellona.