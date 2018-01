Godetevi i fuochi d'artificio di tutto il mondo per il 2018

Dalle Alpi alle Ande, milioni di persone hanno brindato in piazza e per le strade all'anno nuovo. Ciascuno con la propria tradizione.

I cieli di Auckland, Sydney, Tokyo, Hong Kong, Dubai, Mosca, delle capitali europee e perfino di Pyongyang (dove svetta una scultura di ghiaccio a tema missile balistico...) si sono illuminati a festa per salutare il 2018.

Kyodo/via REUTERS

Qui sopra trovate un piccolo montaggio con un giro del mondo dei migliori fuochi d'artificio, qui sotto una gallery con gli scatti più belli della mezzanotte.

Immancabile il festone di Times Square, New York, dove nonostante il gelo la piazza straripava di persone in attesa che il sindaco Bill de Blasio desse il via alle celebrazioni. L'esibizione principale della serata è stata quella di Mariah Carey, che ha cantato le sue hit piu amate. Tra esse anche "All I Want for Christmas is You", blockbuster della musica scritta in 15 minuti che le ha fruttato più di 60 milioni di dollari in royalties fino ad oggi.

Grande festa anche a Rio de Janeiro di colori, fuochi e danze sulle spiagge piu iconiche della città brasiliana tra riti propiziatori e bagni in piena notte.

REUTERS/Lucas Landau

E quale maniera migliore di combattere la pesantezza del cenone di San Silvestro, il giorno dopo, che un bel tuffo gelido per svegliarsi come si deve?